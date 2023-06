Presenze in ospedale Indaga la Finanza

TERNI – Al vaglio della Guardia di Finanza la copiosa documentazione cartacea e digitale acquisita all’ospedale Santa Maria tra mercoledì e giovedì scorsi nell’ambito dell’inchiesta, avviata su delega della Procura della Repubblica guidata da Alberto Liguori, riguardante accertamenti su timbrature di cartellini e quindi presunti casi di assentesimo tra il personale amministrativo, su cui si sarebbero indirizzate in particolare le attenzioni degli inquirenti. Verifiche sono in corso anche su permessi e straordinari e quindi sulla congruità dei contenuti cartacei ai riscontri effettivi. L’indagine è in fase iniziale e viene condotta nel massimo riserbo investigativo. Non è chiaro se a far scattare gli accertamenti siano stati esposti o denunce anonime seppur circostanziate, oppure l’autorità giudiziaria abbia agito di propria iniziativa delegando appunto le fiamme gialle agli accertamenti del caso. Nei giorni scorsi ambienti dell’ospedale cittadino avevano definito di routine le verifiche in atto. L’indagine si muoverebbe sulle ipotesi di falso e truffa ma, come detto, risulterebbe in fase embrionale e quindi suscettibile di qualsiaisi sviluppo, in un senso o nell’altro. Di certo gli investigatori hanno acquisito documentazione e avviato specifici accertamenti.