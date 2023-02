Presentata la Festa del Cross Si svolgerà al Teatro Romano

Un fine settimana all’insegna dello sport, della cultura e della grande partecipazione di pubblico quello che si preannuncia a Gubbio per i prossimi 11 e 12 marzo con la 4° edizione della Festa del Cross, con le finali nazionali di corsa campestre che si terranno nello scenario suggestivo del parco del Teatro Romano. La manifestazione, sotto l’egida della Fidal, è organizzata dall’associazione Gubbio Runners in sinergia con la Fidal dell’Umbria, il Comune, la Regione e il Coni: oltre 2.500 atleti sono attesi da tutta Italia per un weekend all’insegna della velocità, in un contesto di verde e storia unico nel suo genere. La novità quest’anno sarà l’inserimento di un segmento del percorso all’interno del Teatro Romano, il più importante teatro umbro risalente al I sec. d.C., che nella serata di sabato ospiterà anche la cerimonia di apertura, in una veste solenne ed emozionante. La manifestazione è stata presentata nella Sala Fiume di Palazzo Donini, dalla Fidal nazionale e regionale, con Stefano Mei e Carlo Moscatelli, dai presidenti del Coni Umbria, Domenico Ignozza, della Gubbio Runners Matteo Fagiani, dell’assessore allo Sport e al Turismo di Gubbio Gabriele Damiani e la direttrice del Teatro Romano e Antiquarium, Ilaria Venanzoni. L’evento sarà trasmesso in diretta da Raisport per tutta la giornata di domenica 12 marzo.