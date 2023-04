Presciuttini dalla Lega a Bandecchi Finisce l’esperienza di Senso Civico

TERNI "Esco dalla Lega per aderire al progetto ’Con Bandecchi per Terni’". Lo annuncia il consigliere comunale Mirko Presciuttini. "Una decisione sofferta che nasce dalla voglia di trovare nuovi stimoli – spiega –. Lascio un partito e un gruppo di persone valide. Entro a far parte della grande famiglia del presidente Bandecchi e abbraccio ogni punto del programma elettorale che dà a Terni l’importanza che merita in Umbria". Si tratta, dall’inizio della consiliatura che ormai volge al termine, del trentesimo (circa) cambio di casacca in Consiglio comunale dal 2018 ad oggi. Intanto il consigliere comunale di opposizione, Alessandro Gentiletti, annuncia la fine dell’esperienza di Senso Civico: "Sono stati cinque anni intensi, combattuti fianco a fianco con tutte le forze partitiche e associative che hanno composto Senso civico, con lealtà e piena sintonia. Abbiamo portato avanti tante battaglie. Resto convinto che la mancata unità del centrosinistra sia un’occasione persa: si poteva e doveva valorizzare il lavoro unitario svolto in questi cinque anni".