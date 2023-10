Sindaco minacciato via social. E lui regala attrezzature sportive con i soldi del risarcimento

Gualdo Tadino (Perugia), 24 ottobre 2023 – Ha ricevuto soldi, 14mila euro per la precisione, come indennizzo per le numerose minacce ricevute via social, con lettere anonime o altri mezzi. Ma il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha deciso di spenderli in attrezzature per l'impianto indoor di atletica leggera.

Succede grazie alle risorse economiche del "Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori»” con cui il ministero dell'Interno ha riconosciuto a Presciutti un risarcimento di 14.313 euro per il 2023. Il Comune di Gualdo Tadino ha spiegato che il risarcimento è stato riservato a cinque sindaci umbri per le minacce e intimidazioni avvenute nel 2022 e riscontrate dal monitoraggio dell'Osservatorio della polizia criminale che controlla il fenomeno. Presciutti, attraverso una nota, ha fatto sapere che queste risorse saranno devolute al Comune di Gualdo Tadino per l'acquisto delle attrezzature utili per il nuovo impianto indoor di atletica leggera che sarà inaugurato il prossimo 18 novembre.

"Ovviamente questi fondi, come l'anno scorso - ha sottolineato -, verranno utilizzati per progetti di pubblica utilità e questa volta ho deciso di destinarli all'acquisto di attrezzature utili per il nuovo impianto indoor di atletica leggera, un impianto, unico in Umbria, che sarà utilizzato da tanti ragazzi delle scuole e che sarà a disposizione dei disabili adulti per la pratica sportiva”.