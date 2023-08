Presciutti "Il Governo trovi soluzioni"

"Anche in Umbria tante famiglie si rivolgono ai servizi sociali dei Comuni, dopo la decisione del Governo di tagliare il Reddito di Cittadinanza con una fredda comunicazione arrivata tramite SMS ai cittadini. La cosa più grave - dice Massimiliano Presciutti sindaco di Gualdo tadino e presidente di Ali Umbria (Autonomie locali italiane) - è che si scaricano sui Comuni responsabilità che non si hanno, mettendo in ulteriore difficoltà tanti nuclei familiari provati dalla crisi economica e dall’aumento indiscriminato e incontrollato dei prezzi. Già sarà complicata la tenuta sociale, dopo il taglio del reddito di cittadinanza, in più aggiungere l’errore di comunicazione fatto dall’Inps di rivolgersi ai Comuni per chiedere informazioni è una mossa critica che sta mettendo in difficoltà famiglie e persone già fragili". Secondo Presciutti "è inevitabile, infatti, che ci sarà fibrillazione e malcontento. Non si possono affrontare problemi così importanti e complessi in maniera ideologica o attraverso slogan per accaparrarsi qualche facile consenso. Il Reddito di Cittadinanza andava sicuramente riformato, ma non abolito, tantomeno con questa modalità. Ora sia i Comuni sia tante famiglie sono senza riferimenti. Il Governo trovi il modo di stanziare subito risorse alternative, altrimenti il rischio di forti tensioni sociali è dietro l’angolo. Ed infine basta scaricare ogni questione sui sindaci. Ora ci addossano anche tutto il supporto necessario alle famiglie in difficoltà. Non è una questione di parte, né di destra né di sinistra, quanto una questione di correttezza istituzionale e di responsabilità collettiva che tutti dobbiamo avere nei confronti di chi si trova in situazione di oggettiva difficoltà".