Presa la banda dei furti nelle case. Colpi anche nel Narnese

TERNI Avevano colpito anche a Narni e Gualdo Tadino le sette persone arrestate con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione: sono cinque uomini e due donne a cui sarebbero attribuiti 36 furti consumati o tentati fino al marzo 2023, in Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, per un bottino complessivo di oltre 200mila euro. È il risultato dell’operazione “Sorgente“ eseguita dai carabinieri delle Compagnie di Osimo (Ancona) e Frascati (Roma). L’ordinanza di custodia emessa dal gip di Ancona è stata eseguita a Roma, Zagarolo e Velletri)a carico dei sette indagati (tre sono croati): quattro sono stati arrestati nelle rispettive abitazioni, agli altri tre la misura è stata notificata in carcere, dov’erano già detenuti per altra causa. Nel febbraio 2023, a Narni i membri di una batteria, inseguiti dai carabinieri di Terni e Rieti, avevano abbandonato e incendiato l’auto usata per il colpo ed erano scappati tra i boschi.