Preoccupazione crescente per il futuro del trasporto pubblico locale in Umbria

PERUGIA - "La nostra preoccupazione sul futuro del trasporto pubblico locale in Umbria cresce ogni giorno di più e il cambio in corsa al vertice di Umbria Mobilità, appreso solo a mezzo stampa, non fa che aumentare questa preoccupazione". È quanto dichiarano Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil dell’Umbria, e Christian Di Girolamo, segretario della Faisa Cisal dell’Umbria, i due sindacati, maggioritari nel settore, che stanno portando avanti una dura vertenza contro la proposta di spacchettamento del Tpl umbro in 4 lotti, una scelta che - dicono - "sancirebbe inevitabilmente un indebolimento del servizio, con conseguenze “molto pericolose” sulle lavoratrici e i lavoratori. La nuova gara per il Tpl in Umbria sarebbe dovuta partire a inizio anno, ma siamo a luglio e ancora non ce n’è traccia, così come non si è realizzato il cambio di gestione del trasporto su ferro. Il tutto in assenza della necessaria chiarezza sullo stato di salute dell’Agenzia, problema rispetto al quale abbiamo presentato mesi fa un esposto alla Corte dei Conti".