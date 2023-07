Preoccupa il rischio-esondazione "Subito le vasche di espansione Il Topino va messo in sicurezza"

"Non nascondo che, pochi giorni fa, quando ho avuto notizia del violento temporale che si è abbattuto sui territori di Assisi e Bastia e in parte nel territorio folignate, ho temuto il peggio. Scongiurare il rischio idrogeologico è un obbligo e una necessità anche per il territorio folignate. Per questo sarebbe opportuno snellire le procedure tecniche, amministrative e finanziarie per tentare di arrivare, il prima possibile, alla realizzazione delle vasche di espansione del fiume Topino, fondamentali in caso di straripamento".

Sono parole di Paolo Montioni (foto), presidente della Bonificazione Umbra, che in occasione deo recenti episodi di maltempo è intervenuto per coordinare i dipendenti della Bonifica, impegnati a ‘sorvegliare’ l’evolversi della portata del Topino, esondato in alcuni punti delle colline folignati. "In quei momenti – aggiunge Montioni – mi è tornata in mente la frase pronunciata dal Ministro dell’Interno Piantedosi, all’indomani di quanto accaduto nelle Marche e più di recente in Emilia Romagna; Piantedosi disse: ’Quanto è accaduto in altre realtà può accadere in ogni momento e, in ogni parte della penisola’. Un chiaro invito ad attivarsi per essere pronti ad affrontare l’eventuale emergenza. Successivamente in sinergia con i sindaci, per non farci trovare impreparati, abbiamo predisposto un programma anti-rischio idrogeologico con uomini (tutti reperibili) e mezzi, pronti ad intervenire tempestivamente qualora i nostri territori dovessero essere interessati a questi fenomeni. Ipotesi che mi auguro rimanga tale – dice Montioni – ma a causa del cambiamento climatico la situazione dovrà essere sempre monitorata, consapevoli dell’urgenza assoluta di realizzare le vasche di espansione sul territorio di Foligno e Spello, perchè si tratta di una priorità del territorio.

Si tratta di infrastrutture non più trascurabili per la messa in sicurezza il fiume Topino da un eventuale rischio idrogeologico. In relazione a questa priorità, di recente c’è stato il via libera della Regione rispetto al progetto di queste infrastrutture realizzato dalla Bonificazione Umbra.

Un decisivo passo in avanti, visto che progetto e pratiche mi risulta che adesso – aggiunge Montioni – possano viaggiare velocemente anche se sono consapevole del fatto che i tempi tecnici potrebbero essere lunghi, almeno quattro anni, perima di vedere l’ultimazione delle vasche di compensazione, infrastrutture, come dicevo, assolutamente necessarie per la messa in sicurezza del fiume Topino".

C.Lu.