Prenotazioni dei servizi sanitari Il sindaco: "Massima attenzione"

Anche il sindaco Roberta Tardani (nella foto) condivide le critiche che l’associazione Prometeo ha recentemente rivolto alla Regione sul funzionamento del Cup, il centro regionale per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie. "Siamo al corrente della situazione – dice Tardani – abbiamo più volte affrontato il tema e da parte nostra c’è la massima attenzione. La situazione è dettata dal Cup su base regionale, un sistema sbagliato che personalmente ritengo dovrebbe essere cambiato. Recentemente l’assessore Coletto si era preso l’impegno di garantire almeno alla fascia over 65 prestazioni nell’area di residenza. Mi arrivano però anche segnalazioni, che ho avuto modo di verificare personalmente, che evidenziano un mancato collegamento tra le disposizioni che vengono impartite dai reparti al Cup che poi non fornisce informazioni esatte ai pazienti". Le segnalazioni di forti criticità nei confronti del funzionamento del sistema di prenotazioni sanitarie giungono in realtà da diversi luoghi della regione. L’associazione Prometeo, in una dettagliata lettera spedita all’assessore regionale alla Sanità Coletto, ha testimoniato un nutrito casi di disservizi di cui sono stati oggetto nei mesi scorsi numerosi pazienti orvietani.