“Prendi nota – invito al Cenacolo“ con l’Araba Fenice Viaggio tra le musiche, da Morricone a Piazzolla

“Prendi nota“ con l’Araba Fenice. L’associazione musicale ternana lancia la terza edizione della stagione estiva, presentata ieri alla Bct dal presidente dell’Araba Fenice Bruno Galigani e l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli. “Prendi nota – invito al Cenacolo’ si articola in quattro concerti che si terranno a giugno al Cenacolo San Marco. "Abbiamo mandato in vacanza il pianoforte che tornerà nella stagione invernale e ci saranno altri strumenti", ha spiegato Galigani. Protagoniste saranno quattro formazioni musicali al debutto a Terni, con concerti al via sempre alle 18. Il sipario si alza domenica 4 giugno con “Tempo di Festa. Cinema e Klezmer”, concerto che vedrà protagonista il Trio Italiano (nella foto) formato da Endrio Luti alla fisarmonica, Cristina Trimarco al fagotto e Thomas Luti al sassofono, in un programma che spazia tra opere ebraiche, klezmer, medley di Ennio Morricone e , tra gli altri, Libertango di Piazzolla per chiudere con Goodman e Paganini. Si continua sempre al Cenacolo San Marco, l’11 giugno con “Il Multiverso di Cerino” con il Clariverso duo con Palma di Gaetano al flauto e Giordano Muolo al clarinetto: un progetto che unisce musiche tratte da un vastissimo repertorio classico, moderno e di colonne sonore.

Domenica 17 giugno sarà la volta di “Amicizia e Ispirazione” con lo “Stringduo Ludus“ con Ivo Crepaldi al violino e Alexander Monteverde alla viola: un concerto dedicato all’amicizia che si lega anche all’ispirazione di celebri compositori. A chiudere, il 24 giugno sarà un Duo di chitarre con Donato D’Antonio e Marko Feri in “Vuelvo al Sur”: un concerto d’ispirazione folklorica che affonda le radici in generi musicali scritti in terre lontane ma pur sempre di chiara impronta ispanica: la Spagna, l’Argentina ed il Brasile.