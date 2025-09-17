Prendersi cura Interventi allo Zodiaco a San Francesco al Prato e all’Elce

Entra nel vivo la “Settimana della Custodia“, il progetto promosso dal Comune di Perugia in collaborazione con la Fondazione Cucinelli, che fino al 21 vedrà associazioni, scuole, comitati, cittadini e imprese impegnati nella cura e valorizzazione dei luoghi del territorio comunale. Ieri è stato il turno dei lavori di rigenerazione del Parco dello Zodiaco a San Sisto, alla presenza dell’assessore all’ambiente David Grohmann, insieme a numerosi interventi diffusi nelle scuole e nei quartieri di periferia.

Oggi, altra tappa per rendere più bella e decorosa Perugia. Ecco dove: 8.30 – 11.30 alla scuola elementare di Colle Umberto riqualificazione dell’orto con gli alunni dell’infanzia, primaria e secondaria. Raccolta acqua piovana, costruzioni con materiali riciclati e cura degli spazi verdi. Alle 9.30 l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” si occuperà della pulizia delle aree verdi del complesso monumentale di San Francesco al Prato. Alle 10 l’Aprol provvede in via Bambagioni al ripristino di circa 60 piante nell’oliveto comunale. L’area sarà promossa come aula verde didattica, con installazione di una targa illustrativa. Presente il forestale Gabriele Mocio. Si prosegue alle 10.30 con Coldiretti e il Mercato Contadino Campagna Amica (via della Madonna Alta 112): piantumazione di olivi e piante locali, riqualificazione delle aiuole, consegna di attestati agli agricoltori umbri custodi del territorio. Alle 17 Motoclub Red Passion (parco di via Petrarca) pulizia e taglio dell’erba a cura dei volontari.

Anche il quartiere dell’Elce partecipa alla Settimana con l’associazione Elce Viva. In via Annibale Vecchi allestimento floreale negli esercizi commerciali e inaugurazione del nuovo spazio riqualificato in via Vecchi 80 a-b, angolo via Calindri.