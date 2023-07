Premio Rometti", Selezionati i Finalisti per la 11a Edizione Internazionale"

UMBERTIDE - Undicesima edizione del ’Premio Rometti’: selezionati i finalisti. Il concorso, di respiro internazionale, promuove l’innovazione e l’originalità nel campo dell’arte ceramica, aprendo le porte della manifattura ai giovani, come accadeva già negli anni ‘20 e ‘30, quando le Ceramiche Rometti ospitarono ragazzi promettenti poi artisti di fama come di Corrado Cagli e Leoncillo Leonardi. Un’esperienza che viene riproposta anche oggi, grazie al titolare Massimo Monini (foto) e al direttore artistico Jean-Christophe Clair, con l’obiettivo di coniugare la tradizione e il savoir-faire della ’Rometti’ con l’innovazione e l’originalità delle migliori impronte artistiche contemporanee.

Sei i progetti premiati dalla giuria, composta di esperti e presieduta dal grande designer Ugo La Pietra: "Arizona", vaso di Melania Presti Accademia di Belle Arti di Firenze); "Creatura Del Mare", vaso di Centonze Simone (Ied Milano); "Le boules", set di vasi di Chiara Zannotti (Nuovo Istituto di Design di Perugia); "Lettera al sole", vaso di Eric Beard (University of Washington); "Luludi", specchio di Maria Mazzetta, Alice Palestini, Anna Toppi (Isia Pescara); "Mercurio", lampada di Helena Litvinyuk (Rufa Rome University of Fine Arts, Roma). In ottobre si terrà la cerimonia di premiazione finale; per i primi tre classificati è previsto anche un premio in denaro. Per tutti la possibilità, più volte concretizzatasi che l’opera venga messa in produzione dalla manifattura, diventando così un importante trampolino di lancio nel mondo del lavoro per l’artista.

Pa.Ip.