Premio Rometti, in azienda i sei designer finalisti

UMBERTIDE – Melania Presti (Abafi Accademia di Belle Arti di Firenze); Simone Centonze (Ied Milano); Chiara Zannotti (Nuovo Istituto di Design di Perugia); Eric Beard (Uw University of Washington); Maria Mazzetta (IsiaPescara); Helena Litvinyuk (Rufa Rome University of Fine Arts, Roma). Questi i nomi dei sei finalisti del Premio Rometti che in questi giorni sono stati ospitati presso la storica manifattura, dopo essere stati ricevuti a nome del Comune a sottolineare l’importanza per la città delle Ceramiche dalla vicesindaco Annalisa Mierla.

Assieme a lei Massimo Monini, proprietario dell’azienda che ha dato il benvenuto ai giovani designer complimentandosi con loro per la grande qualità delle creazioni. I sei giovani sono stati scelti nell’ambito di una delle edizioni - l’undicesima - più partecipata di sempre, con la giuria chiamata ad esaminare ben 150 progetti provenienti da Accademie e Istituti di design italiani e internazionali. Appena arrivati in manifattura i sei studenti hanno visitato lo showroom e i laboratori e quindi, con l’aiuto del direttore artistico Jean-Christophe Clair e l’esperienza del maestro torniante Bernardo Temperoni, hanno dato forma e sostanza alle loro creazioni, lasciandosi ispirare dalla storia centenaria della Rometti. La premiazione finale si terrà in autunno dopo un tour nazionale, celebrata proprio ad Umbertide in occasione dell’inaugurazione della nuova veste della manifattura, recentemente ristrutturata.

