’Premio internazionale della Bontà’ Menzione speciale a chi ha catturato il boss latitante Matteo Messina Denaro

Si terrà nella Chiesa di San Domenico a Gubbio, il prossimo 2 settembre, il “Premio Internazionale della bontà 2023”: si tratta di un evento organizzato dal Comitato della Croce del presidente Fiorenzo Tommasi volto a commemorare le vittime di ogni forma di criminalità. L’iniziativa quest’anno è dedicata a Corrado Sensi.

Il “Premio Bontà” viene assegnato a persone che hanno esaltato, con le proprie azioni, il “Valore del bene” e quest’anno saranno quattro i premiati, a partire da Silvano Pedrollo, imprenditore veronese che progetta e costruisce pompe idrauliche, riuscendo a portare acqua dove ce n’è più bisogno e a costruire chiese, ospedali, scuole e case di accoglienza in Albania, India, Africa, America Latina e Bangladesh.

Si continua con Padre Hanna Jallouf, francescano siriano parroco di un piccolo paese di nome Knayeh, che si prende cura, con l’apertura di alcuni centri per la distribuzione di aiuti, delle famiglie cristiane che nonostante la guerra sono rimaste nel paese mediorentale.

C’è anche un umbro: nello specifico si tratta di Giampaolo Nicolasi, responsabile della Comunità Incontro, un’organizzazione indipendente che aiuta persone bisognose come tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici ed emarginati. In ultimo, ma non per importanza, a ricevere il “Premio Bontà 2023” sarà Alessandro Bottin, 24enne originario di Correzzola, affetto da paralisi celebrale infantile e per questo costretto a vivere in sedia a rotelle e a comunicare con gli occhi tramite una tavoletta sulla quale sono impresse le lettere dell’alfabeto.

Saranno inoltre assegnati dei riconoscimenti speciali a coloro che promuovono lo spirito di solidarietà: Enrico Ricci, prefetto di Catanzaro, Josephine Maietta di Radio WRHU di New York, Pasquale Angelosanto, Comandante del ROS che ha catturato Matteo Messina Denaro, Rahman Farhan Alaameri, ambasciatore iracheno presso la Santa Sede e Vittorio Rizzi, Prefetto e Vice Capo Vicario della Polizia di Stato.

Alla manifestazione, che si avvale della collaborazione con FERVICREDO (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), Sindacato FSP Polizia di Stato e dalla croce rossa di Gubbio, saranno presenti anche Vincent Tummino (ex Vigile del Fuoco di New York), Don Antonio Coluccia e Don Luigi Merola, che vivono sotto scorta.