Premio Insula Romana. Vince Alessandra Jorio

BASTIA UMBRA – Sono arrivate da tutta Italia le poesie concorrenti della sezione poesia del Premio Insula Romana 2023, organizzato dalla Pro loco di Bastia Umbra, che ha decretato i vincitori: prima classificata è risultata Alessandra Jorio di Jesi, secondo Pietro Barbera di Trapani e terzo classificato Giulio Redaelli di Albiate (MB). Questo il verdetto della giuria tecnica coordinata dal professor Jacopo Manna, con la premiazione che si è svolta al Centro Congressi di Umbriafiere. Oltre alla sezione poesia è stato consegnato il Premio Quacquarini. Vincitore il pittore Mauro del Vescovo di Rieti davanti al secondo classificato Costantino Gatti di Foggia, terzo Lello Negozio di Fratta Todina (Pg). Durante la serata, come da tradizione, è stato assegnato il Premio Cultura, quest’anno al Maestro Carlo Fabio Petrignani, pittore particolarmente noto non solo sul territorio ma a livello nazionale. Infine sono stati premiati 15 ragazzi di Bastia che si sono diplomati con il massimo dei voti. Inoltre nell’ambito del Progetto lettura nelle scuole, la scuola Secondaria Colomba Antonietti rappresentata dalla dirigente scolastica Stefania Finauro e dalla professoressa Claudia Morini, hanno presentato il libro "Non la sfiorare" di Roberto Morgese, che è stato oggetto di lettura collettiva a scuola grazie al contributo della Pro loco, purtroppo di drammatica attualità. Intervenuti, fra gli altri, del sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, del presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il presidente UNPLI Umbria, Francesco Fiorelli, i familiari di Roberto Quacquarini alla cui memoria è dedicato l’omonimo premio.