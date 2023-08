“Premio della Bontà“ al capostruttura Giampaolo Nicolasi

AMELIA A Giampaolo Nicolasi (nella foto), capostruttura della Comunità Incontro, il “Premio internazionale della Bontà 2023”, che gli sarà consegnato sabato prossimo a Gubbio, alle 20.30, nella chiesa di San Domenico . "Per la cura e la riabilitazione dei bisognosi attraverso l’uso terapeutico del lavoro e della vita in comune" si legge nella motivazione. Nella stessa motivazione, spiega la Comunità Incontro, "si sottolinea come il percorso di riabilitazione adottato dalla struttura fondata da Don Gelmini preveda la cura delle aree verdi, degli orti, degli animali e del creato in generale traendo dal contatto con la natura, un’occasione di rinascita e riscatto". Il Premio è promosso dall’associazione di volontariato “Comitato della Croce”, costituita nel 1992 da un gruppo di volontari con l’obiettivo di portare una scintilla di solidarietà a chi soffre. Il riconoscimento, giunto alla ventesima edizione, "è divenuto un mezzo di promozione dei piccoli e grandi eroismi al servizio degli altri".