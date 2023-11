Premio ai campioni trevani

TREVI Nell’ambito dell’edizione 2023 di ’Trevi Benessere’ l’amministrazione comunale premia sette sportivi trevani che nelle ultime stagioni hanno ottenuto prestigiosi risultati a livello internazionale e nazionale. L’evento, previsto per oggi, alle 18, alla chiesa di San Francesco, si intitola ’Trevi: i nostri campioni’ ed è stato ideato dall’assessore allo sport Mirko Menicacci (foto). Nuoto, judo, atletica leggera, tiro a volo e kikboxing. Cinque sport per sette giovani atleti che, con impegno e determinazione, hanno portato in alto in nome della Nazionale Italia, delle rispettive società d’appartenenza e di Trevi. Si tratta di Riccardo Mignozzetti (tiro a volo), Angelica Gentili (atletica leggera), Lorenzo Franquillo (tiro a volo), Tommaso Fava (Judo), Francesca Zafrani (atletica leggera), Lucrezia Mancini (nuoto) e Matteo Proietti (Kikboxing). Interviene il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza.