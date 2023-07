Premiate Eccellenze Sportive di Acquasparta, Presente il Sindaco Montani

ACQUASPARTA – Premiate sabato mattina nella sala consiliare del Comune, le eccellenze sportive del territorio. Presente il sindaco Giovanni Montani e l’assessore Sara Marcucci, che hanno ricevuto dirigenti, allenatori e soprattutto sportivi, anzi, in questo caso sportive, che si sono distinte per gli eccellenti risultati ottenuti al culmine di una stagione ricca di soddisfazioni, non ultime l’accesso ai play-off delle ragazze della Lynx volely e la vittoria dei play-out della Amc98 calcio maschile. In sala le giocatrici di calcio a cinque della Amc 98, fresche vincitrici del campionato Promozione del Centro Sportivo Italiano, accompagnate dal mister Fausto Persichetti e dal presidente Claudio Ricci, da 55 anni colonna portante dello sport di Acquasparta, il direttore tecnico della Polisportiva Lynx Paolo Ramozzi e il mister Massimiliano Ferri dell’Avis Deruta dei record, che ha centrato due promozioni di fila scrivendo una pagina importante della storia calcistica della Media Valle del Tevere. Non tutti sanno che Mister Ferri è di Acquasparta.