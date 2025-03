Premiata la campionessa. Giulia Cozzari

CORCIANO "Per la vittoria del Campionato regionale ciclocross 2024 e per la passione e la dedizione costante con le quali persegue, giorno dopo giorno, successi e meriti sportivi", questa la motivazione per la quale Giulia Cozzari, 18enne sportiva originaria di San Mariano, è stata premiata dall’amministrazione comunale. Ad accoglierla giovedì scorso il sindaco Lorenzo Pierotti e l’assessore allo sport, Francesco Cocilovo. Il sindaco Lorenzo Pierotti ha sottolineato "l’importanza di celebrare i talenti sportivi del nostro territorio. Giulia rappresenta un esempio straordinario di impegno e passione, e il suo successo nel ciclocross è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità. Vedere giovani atleti come lei raggiungere traguardi così prestigiosi conferma quanto il nostro Comune sia una fucina di talenti e quanto lo sport sia un valore fondamentale per la crescita individuale e collettiva".