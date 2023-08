Pregiudicato con auto rubata non si ferma ai controlli. Inseguito e arrestato

Perugia, 10 agosto 2023 - L'auto era rubata, lui è un pregiudicato e non si ferma ai controlli della Polizia. Così inizia l'inseguimento. L'altra notte intorno alle 3 un tunisino con a bordo una donna, durante un servizio di controllo del territorio, in zona Piazza Vittorio Veneto a Fontivegge, invece di arrestarsi all'alt, si è dato alla fuga in direzione opposta a forte velocità, in direzione di via Settevalli.

Durante l'inseguimento, il malvivente è andato a sbattere contro un'auto in sosta. Raggiunto dai poliziotti è stato fermato grazie anche all’ausilio di un’altra Volante intervenuta sul posto.

L'uomo, classe 1982, è risultato avere a proprio carico varie condanne e numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. L’approfondimento del controllo a suo carico ha fatto emergere inoltre che fosse gravato della misura cautelare degli arresti domiciliari. La passeggera invece, italiana, classe 1990, gravata da numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti a suo carico hanno anche permesso di verificare che la 33enne aveva un divieto di ritorno nel comune di Perugia. Il 41enne è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione e sanzionato amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti. La donna invece è stata deferita all’autorità giudiziaria per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Perugia.