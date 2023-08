Pregiudicati non registrati ospiti in albergo

SAN GIUSTINO – Due strutture ricettive situate nel territorio di San Giustino davano ospitalità a persone gravate da precedenti penali (si va dai maltrattamenti in famiglia alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto e guida in stato di ebbrezza alcolica). Nessuna di queste persone era stata registrata: tutti gli ospiti di fatto erano ’abusivi’ cioè non segnalati come la legge prevede da oltre un anno. "Gli agenti di polizia durante le fasi di verifica delle generalità delle persone alloggiate in una delle due strutture, hanno potuto accertare che, tranne in un caso, si trattava di persone gravate da precedenti e che la quasi totalità dei clienti albergavano nella struttura da molti mesi e nessuno di loro era stato registrato", riferisce una nota della Questura. Gli accertamenti hanno confermato che "l’amministratore responsabile della società proprietaria delle due strutture non avrebbe effettuato i dovuti inserimenti delle schede alloggiati nel portale istituzionale da oltre 440 giorni, pertanto nessuno degli ospiti risultava essere registrato".