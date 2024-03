Pregiudicata minaccia i passanti con il suo pitbull

TERNI Una sudamericana di 31 anni, pregiudicata e in stato d’alterazione, ha scatenato il panico in via Battisti, minacciando i passanti con il pitbull che teneva al guinzaglio e scagliandosi sui carabinieri intervenuti. E’ stata denunciata per danneggiamento, minacce aggravate e maltrattamento di animali. Alcune pattuglie dell’Arma martedì pomeriggio sono intervenute in via Battisti dove era stata segnalata, da più persone, una donna in forte stato di alterazione, a passeggio con il proprio cane: la giovane aveva già danneggiato, brandendo il guinzaglio dell’animale, un’auto in sosta e la vetrina di un negozio, minacciando peraltro i passanti che avevano cercato di fermarla di aizzare l’animale. Anche alla presenza dei militari la donna ha continuato a dare in escandescenze, aggredendo gli stessi carabinieri con calci, pugni e morsi. Bloccata e condotta in caserma, è stato poi affidata al personale medico. Il cane è stato invece preso in consegna dai carabinieri forestali, per le procedure del caso.