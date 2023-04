Preghiera per la pace in piazza Con tutte le confessioni religiose

TERNI - "La pace è il bene più grande per l’umanità, a cui anelare sempre. In questo tempo carico di tensioni, violenze e attentati alla pace, nella domenica delle Palme, il comitato Interreligioso per la Pace di Terni organizza il secondo Incontro di Preghiera Interreligioso per la Pace": ad annunciarlo è la diocesi. Appuntamento oggi dalle 17.30 in Piazza della Pace a Terni. Prenderanno parte all’incontro monsignor Francesco Antonio Soddu vescovo di Terni-Narni-Amelia, i rappresentanti della chiesa cattolica, delle altre chiese cristiane di Ucraina e Romania, della comunità islamica e di altre fedi presenti a Terni, le autorità cittadine, insieme ai rappresentanti di associazioni e gruppi di varie nazionalità, impegnate nei diversi ambiti di volontariato, di integrazione sociale e interculturale. Dopo l’accoglienza dei partecipanti, in piazza sarà acceso il braciere della pace da parte di alcuni rappresentanti religiosi. A seguire ci saranno letture di testi e preghiere, secondo la tradizione spirituale di ciascuno dei rappresentanti delle diverse confessioni e religioni.