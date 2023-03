Precipita nel vuoto dal muraglione Grave una donna di 34 anni Ricoverata in terapia intensiva

È caduta da muraglione di viale Indipendenza. Un salto nel vuoto, avvenuto in completa solitudine. Nessuno, a quanto è stato possibile apprendere, ha assistito alla caduta di un 34enne moldava, precipitata dal belvedere nella sottostante via Fatebenefratelli. A dare l’allarme alcuni residenti della zona che si sarebbero accorti della donna solo dopo l’impatto al suolo. La trentaquattrenne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso. I medici le hanno riscontrato traumi in diverse parti del corpo. È ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva La polizia, allertata dallo stesso servizio medico d’urgenza del 118, è arrivata sul posto e ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto partendo proprio dal racconto dei primi soccorritori che, intorno alle 15 di ieri, hanno dato l’allarme.

Al momento restano aperte diverse ipotesi, compresa la caduta accidentale. Il punto in cui la donna è precipittaa, nei pressi di piazza del Circo, è privo della rete di contenimento, installata proprio per contenere incidenti lungo tutto il tratto più panoramico e critico da questo punto di vista. Una decina di anni fa, nella parte superiore della via, dal muraglione cadde una studentessa americana. Una caduta accidentale che ne provocò il grave ferimento.

Dopo un lungo ricovero, la ragazza riuscì a guarire. Ai medici del Santa Maria della Misericordia lasciò un lungo e sentito messaggio di ringraziamento per le cure ricevute. Analogo episodio avvenne lungo un altro belvedere della città, in questo caso lungo via Cesare Battisti. Uno studente spagnolo, al suo ultimo giorno di Erasmus a Perugia, durante la serata di festeggiamenti, era salito in piedi sul parapetto per poi cadere rovinosamente sul tetto di una abitazione sottostante. Fortunatamente anche in quel caso le ferite riportate non furono letali. In attesa che questo ultimo episodio venga chiarito dalle indagini, non resta che attendere il miglioramento delle condizioni della donna, affidata alle cure dei medici del Santa Maria.

Luca Fiorucci