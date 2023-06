Precipita in strada, operaio ferito Paura in un palazzo di San Giacomo

Un uomo di 47 anni è finito in ospedale a seguito di alcuni traumi riportati in un incidente mentre stava lavorando nel cantiere edile di un’abitazione in centro storico, rione San Giacomo. Ora si trova ricoverato a Città di Castello con una ferita lacero contusa alla testa e la frattura dell’omero per la quale i medici valuteranno se sottoporlo a un successivo intervento chirurgico. Il fatto è accaduto ieri mattina poco prima delle 11 circa all’inizio del rione San Giacomo, a due passi dall’ex cinema Eden. In base a una prima e parziale ricostruzione, l’operaio edile- 47 anni di origine straniera, ma residente in zona, era impegnato nel cantiere di ristrutturazione quando, per causa ancora in corso di accertamento, sarebbe scivolato da una scala cadendo a terra per alcuni metri. In via XI Settembre ci sono stati momenti di paura ed è partito immediato l’allarme. I primi a soccorrere l’uomo sono stati i colleghi che lo hanno messo in sicurezza e chiamato subito il personale del 118.

Sul posto nel frattempo è arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale di Città di Castello, con gli agenti hanno delimitato l’area per consentire le operazioni di soccorso e gestito il transito delle auto per la durata dell’intervento. Diversi residenti e negozianti che hanno le loro attività lungo la via, sono accorsi per vedere se c’era bisogno di aiuto e fornire eventuale supporto, anche perché di fatto l’uomo rimasto coinvolto in questo incidente prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso si trovava – ferito e sanguinante – proprio lungo la strada molto transitata da auto e pedoni. All’arrivo dei mezzi di soccorso l’operaio è stato stabilizzato, caricato in barella e condotto all’ospedale di Città di Castello dove è stato quindi sottoposto agli accertamenti del caso che hanno escluso, fortunatamente, lesioni agli organi interni. Nel luogo dell’incidente è poi giunto anche il team composto da tre specialisti del Servizio sicurezza e prevenzione nei luogo di lavoro della Usl Umbria 1 che hanno sentito alcuni testimoni e avviato le indagini per capire come sia potuto accadere. Il 16 giugno scorso un taglialegna di 49 anni di origine macedone era rimasto ferito in località Marcignano, nel territorio di Monte Santa Maria Tiberina: mentre stava lavorando si era ribaltato col trattore e un arto inferiore era rimasto schiacciato sotto il mezzo. Trattandosi di zona molto impervia era intervenuto l’elisoccorso che aveva trasportato il quarantanovenne all’ospedale di Perugia in codice rosso.