Precipita da oltre quattro metri. Stava insieme alla moglie. Trasportato con l’elisoccorso

E’ precipitato, sotto gli occhi della moglie, da una delle sponde del Tescio finendo rovinosamente nel greto del torrente: un volo di 4-5 metri che hanno provocato ferite e contusioni a un sessantunenne di Bastia Umbra trasportato dall’elicottero Nibbio, dell’elisoccorso umbro, al Santa Maria della Misericordia. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri lungo il percorso verde di Assisi, nella zona fra via Ospedale delle Pareti e via Campiglione. L’uomo stava facendo una passeggiata insieme alla moglie, raccogliendo asparagi, complice la bella giornata. A un tratto l’uomo, per motivi in corso di accertamento, è precipitato nel dirupo. Sono stati attimi terribili per la moglie, con il marito che si lamentava per il dolore. In zona erano presenti dei giovani che si sono adoperati per dare l’allarme e per supportare la donna. Di lì a poco si sono calati nel greto anche due lavoratori di una vicina attività presente sull’altra sponda del Tescio. Sul posto sono intervenuti, a sirene spiegate, l’ambulanza del 118 di Assisi, la Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, il personale del Soccorso Alpino e speleologico Umbria. L’uomo era cosciente, ma perdeva sangue dalla testa ed era assai dolorante per i traumi subiti. Vista la situazione, considerato il luogo dove era finito, è stato deciso l’intervento dell’elisoccorso di stanza all’Aeroporto di Foligno. Il mezzo aereo ha raggiunto in pochi minuti il luogo dove l’uomo era precipitato. Complesse le operazioni di recupero del ferito che è stato caricato su una barella e issato sull’elisoccorso, con destinazione l’ospedale di Perugia.

Maurizio Baglioni