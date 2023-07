Precipita con il deltaplano, ferito un 57enne

Norcia (Perugia), 15 luglio 2023 – Un volo pauroso per un 57enne tedesco precipitato con il deltaplano a Norcia, in località Vetturetto.

Il deltaplanista è caduto in una gola; l’allarme è scattato intorno alle 17,30, quando una squadra dei dei vigili del fuoco di Perugia in servizio di vigilanza a Castelluccio di Norcia è stata allertata per l’intervento a circa 400 metri dalla strada provinciale SP477. Sul posto sono intervenuti anche la Croce Rossa Italiana e il Soccorso alpino umbro.

Il 57enne è stato stabilizzato dal personale medico: aveva forti dolori agli arti inferiori. Poi è stato trasportato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale Silvestrini di Perugia.