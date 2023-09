pranzo itinerante a paciano

A tavola lungo i vicoli di Paciano per celebrare le tipicità enograstronomiche del territorio. A Paciano torna domenica “Mille & Una Umbria“ (Festival del turismo rurale umbro), la manifestazione dedicata ai prodotti locali e allo stare insieme. Per un’intera giornata il piccolo borgo umbro fa da location a un pranzo itinerante a cielo aperto, in cui gli ospiti possono di volta in volta scegliere il punto dove mangiare e cosa mangiare. Non solo buona cucina tradizionale, ma anche molte iniziative spalmate durante l’intera giornata per intrattenere tutta la famiglia.