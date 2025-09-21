Povertà in costante crescita. Comune e Caritas insieme. Accordo con l’emporio ’7 Ceste’

Sono un segno dei tempi attuali i numeri che caratterizzano l’attività dell’emporio "7 Ceste": gestito da oltre 40 volontari, assiste in media 1.200 persone l’anno, fornendo prodotti alimentari e beni di prima necessità, con un trend che è dato in crescita proprio alla luce della situazione economica generale. E’ di questi giorni la firma dell’accordo fra Comune di Assisi che mette a disposizione gratuitamente i locali, e Caritas diocesana che rinnova, fino al 2030, la collaborazione a favore dell’emporio di solidarietà "7 Ceste", un servizio innovativo e integrato per la distribuzione di beni di prima necessità e la costruzione di percorsi di accompagnamento per uscire dal disagio: un impegno unitario per contrastare la povertà, e potenziare interventi a favore di persone e famiglie in difficoltà.

La sottoscrizione del protocollo è stata anche l’occasione per un confronto sul tema delle necessità espresse dal territorio, presenti il sindaco Stoppini, l’assessore Corazzi, la dirigente dei Servizi sociali comunali Gaudenzi, Cetorelli, direttrice della Caritas di Assisi, Timoteo Carpita, direttore della Fondazione Assisi Caritas, e don Maurizio Biagioni. L’intesa – sottoscritta dal Comune e dalla Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino – stabilisce che l’ente comunale mette gratuitamente a disposizione della Caritas i locali siti in via D’Annunzio, a Santa Maria degli Angeli, dove dal 2016 si trova l’emporio e che le due parti s’impegnano a collaborare per un monitoraggio costante dell’utenza, al fine di dare risposte sempre più adeguate ai bisogni.

Il servizio è rivolto a persone e famiglie residenti nel territorio assisano, che vivono in situazioni di reale e temporanea difficoltà economica e sociale, tali non consentire il soddisfacimento delle necessità di base.