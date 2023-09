Povertà energetica, è allarme. In Umbria ci sono 25mila famiglie che hanno una casa ’inospitale’

Sono oltre 25mila le famiglie umbre in povertà energetica. Un numero che corrisponde a più di 56mila persone che nel 2021 vivevano in abitazioni poco salubri, scarsamente riscaldate d’inverno, poco raffrescate d’estate, con livelli di illuminazione scadenti e con un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici bianchi.

A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha elaborato i dati ripresi dal Rapporto Oipe 2023 da cui emerge che i nuclei familiari più a rischio sono quelli che si trovano in condizioni di disagio economico e le abitazioni in cui vivono sono in cattivo stato di conservazione. A livello territoriale la situazione più critica si verifica in Calabria, dove il 16,7 per cento delle famiglie, composte da 304.675 individui, si trova in condizioni di povertà energetica. Seguono la Puglia (16,4 per cento), il Molise (16 per cento), la Basilicata (15 per cento) e la Sicilia (14,6 per cento). In Umbria quelle 25.656 famiglie, corrispondono al 6,7 per cento del totale dei nuclei residenti nel Cuore Verde (circa 382mila in totale).

Le regioni, invece, meno interessate da questo fenomeno sono la Lombardia (5,3 per cento delle famiglie totali), la Liguria (4,8 per cento) e, in particolar modo, le Marche (4,6 per cento) Questi risultati, purtroppo, preoccupano non poco, anche perché sono certamente sottodimensionati, in quanto riferiti a prima dello shock energetico scoppiato nel nostro Paese a inizio del 2022.

Le principali condizioni professionali del capofamiglia che si trovano in questo tipo di povertà sono, in linea di massima, tre: disoccupato, pensionato solo e in molti casi, sottolinea la Cgia, quando lavora lo fa come autonomo. Va infine sottolineato che le famiglie più a rischio, soprattutto nel Sud, sono quelle che utilizzano il gas quale principale fonte di riscaldamento. Coloro che invece utilizzano altri combustibili (bombole a gas, pellet, gasolio, legna, kerosene), presentano valori percentuali di rischio più contenuti.

Sebbene la spesa delle famiglie e delle imprese per le bollette di luce e del gas sia in calo da parecchi mesi, l’incremento dei costi energetici rispetto al periodo pre-Covid rimane ancora molto elevato. Se il prezzo medio del gas naturale nel 2019 era pari a 16 euromegawatta-ora, ad agosto di quest’anno ha toccato i 34 euro (+112 per cento). L’energia elettrica, invece, nel 2019 costava mediamente poco più di 52 euromegawatta ogni 60 minuti, il mese scorso ha raggiunto i 112 euro (+115 per cento). Dopo i picchi raggiunti nell’agosto del 2022, i prezzi del gas e dell’energia elettrica sono tornati a scendere e oggi sono praticamente in linea con quelli che avevamo tra luglio e agosto del 2021.