Povero Ponte "Edifici fantasma e degrado. Servono più illuminazione, cura e idee"

"Ieri, noi di Azione, abbiamo fatto un sopralluogo a Ponte San Giovanni con una ragazza residente nel territorio. Abbiamo iniziato il giro dalla zona dell’agorà dirigendoci fino a piazza Bianca, un luogo scarsamente illuminato dove la cura del verde lascia molto a desiderare". Lo riferisce Lorenzo Mazzanti di Azione Perugia che prosegue: "Nel tardo pomeriggio, dopo la chiusura delle attività commerciali, quest’area si trasforma in un punto di ritrovo di spacciatori e malavitosi. È quindi necessario un urgente intervento per installare impianti di video sorveglianza, così da rendere più sicura la zona. Nell’edificio che ospitava la vecchia biblioteca comunale, proponiamo, quindi, una riqualificazione della struttura, realizzando un centro di aggregazione per bambini e ragazzi. Arrivando alla Piazza del mercato, si giunge al parcheggio della nuova biblioteca, che il comune ha intenzione di trasformare in un area verde, eliminando diversi posti auto a residenti e ai clienti delle tante attività che popolano la zona".

"È importante valorizzare le numerose aree verdi, già esistenti, piuttosto che crearne altre. Siamo, infine, andati a monitorare la zona dell’ex panificio, che affianca la strada del Ponte Vecchio, nei pressi del fiume. Quest’enorme edificio abbandonato, che presenta crepe e problemi di stabilità – conclude Mazzanti - sorge all’intero di un complesso abitato, mettendo a rischio i residenti e passanti. Riteniamo che sia necessario un intervento di messa in sicurezza, che possa ridare vita a quest’area, punto di ritrovo per senzatetto e spacciatori. L’intero quartiere merita, dunque, maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale, con interventi immediati e condivisi con la cittadinanza".