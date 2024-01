Povera piazza "Carducci, crepe e rattoppi. L’asfalto ha cambiato fisionomia"

C’era da aspettarselo: l’affaire della pista del ghiaccio ai giardini Carducci è arrivato anche in Consiglio comunale. L’affondo è di Francesca Tizi dei 5 Stelle. "“Un Natale ‘poco’ perfetto, purtroppo, per piazza Italia che, finite le feste, mostra i danni causati dalla pista di pattinaggio. A distanza, infatti, di una settimana dal

sopralluogo dei tecnici, che rassicuravano trattarsi di un dislivello momentaneo provocato dalla dilatazione termica, sono stati, invece, effettuati dei lavori di “rattoppo” in diversi angoli della piazza, che ha prevedibilmente cambiato fisionomia: strisce e riquadri rosa sul nero dell’asfalto, aiuole distrutte, terriccio congelato, piante morte, transenne ovunque. Ma i danni - prosegue Tizi - potrebbero non riguardare solo l’asfalto. Il ghiaccio della pista, infatti, può aver creato danni a pozzetti e tubature sotto l’asfalto e, soprattutto, potrebbe aver raggiunto le radici dei grandi alberi secolari presenti a piazza Italia, provocandogli irreversibili danni".

"Una volta congelate le radici – prosegue la consigliera Pentastellata – moriranno e comporteranno il decadimento inarrestabile degli alberi interessati dal congelamento. Per questo ho presentato un’interrogazione. E’ necessario conoscere le modalità di installazione della pista di pattinaggio: poggiava direttamente sul suolo? Sono stati realizzati dei buchi sull’asfalto per il fissaggio dei componenti della struttura, attraverso i quali l’acqua potrebbe essersi infiltrata e causato i danni rilevati? Ma soprattutto, per sapere se l’area subirà un rifacimento completo, chi pagherà questi lavori e quando verrà restituita ai cittadini una piazza decorosa e pienamente fruibile".

S.A.