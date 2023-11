Povera edicola . I piccioni imbrattano anche le opere d’arte

Eccoli i soliti piccioni imbrattatori. Ormai i volatili hanno preso il sopravvento sulla città. Il loro passaggio sta deturpando monumenti, selciati, marmi, scalinate, intonaci e facciate. Questo scatto di Tommaso Crocchioni coglie l’attimo e descrive bene la situazione più di mille parole. L’edicola con la Madonnina è tutta imbrattata dal guano. Ma non è la sola a risentirne. Come detto è tutta la città a risentire della mancata politica di contenimento dei piccioni. E una volta per tutte, si inizi a multare che dà cibo ai volatili.