Povera acropoli "Quanta trasandatezza, buche e sporcizia I cittadini? Ignorati"

"Mi sento calpestata nei mie diritti. Mi sento ignorata nelle mie necessità quotidiane, che sono quelle di uscire e percorre strade decorose senza il rischio di inciampare in una buca o imbrattarmi con il guano dei piccioni, che sta deturpando il centro. Pretendo la normalità, l’ordinaria manutenzione. Lasciare queste strade così è un’indecenza". Siamo in via della Brocca, centralissimo vicolo dalle parti di via dei Priori e via Vermiglioli. A parlare è una residente Margherita Taticchi, che incontriamo mentre siamo impegnati anche noi a schivare buche e sporcizia. Poco più avanti in via Sant’Agata incrociamo Rebecca Raseni. "Qui è compromessa anche l’igiene pubblica - osserva - Perchè non prevedere un piano di contenimento per i piccioni?". Poi si sofferma sugli stabili disabitati che ci circondano. "Io studio Architettura. Punto a rimanere in Italia. Il mio obiettivo sarebbe quello di riqualificare zone e quartieri come questi. Tra guano, buche, sporcizia mi chiedo cosa offriamo anche ai turisti. Eppure le soluzioni non mancano: riqualificare e poi dare incentivi alle giovani coppie per vivere il centro storico potrebbe essere una strada percorribile. Altra soluzione, vista la carenza degli alloggi per gli studenti, potrebbe essere quella di creare piccoli studentati"

"Siamo al numero 19 di via dei Priori davanti ad una chiesa del mille con pietre rosa d’Assisi di grandissimo pregio. Sotto i nostri piedi c’è un grande arco che rappresentava una via di fuga che non vediamo più. La zona - racconta Stefano Bozzi - è circondata di monumenti di pregio e nel Medio Evo era una delle strade di accesso alla città. Lo dico perché bisogna tutti quanti contribuire alla rinascita dei quartieri. Se sei un privato civile e appassionato le città risorgono. Altrimenti no. Bisogna darsi da fare. Tutti insieme".

Silvia Angelici