"Potrei aumentare l’Imu sui locali sfitti: tanti i negozi chiusi"

TERNI "Potrei aumentare l’Imu sui locali sfitti". Così il sindaco Stefano Bandecchi in un video social di Radio Galileo. Interpellato sulle polemiche legate alla possibilità di apertura natalizia della Ztl, che ha fatto infuriare i residenti (il Comitato chiede un incontro urgente all’amministrazione), il sindaco afferma: "Non abbiamo detto che apriremo la Ztl ma che forse per Natale possiamo dare una possibilità in più per il commercio, perché ci sono tante vetrine spente. I proprietari di immobili dovrebbero abbassare gli affitti, perché ci sono tanti negozi chiusi. Altrimenti potrei aumentare l’Imu sui locali sfitti". Il sindaco aveva già chiesto di abbassare gli affitti, incassando il sostegno di Confcommercio.