Poste, serve un restyling Scalinate e intonaci deteriorati dal tempo Ruggine sui lampioni

E’ peggiorato l’aspetto dei lampioni liberty che ornano la scalinata delle Poste, in piazza Matteotti. La Nazione segnalò il problema più di un anno fa, ma ancora nessuno si è mosso per mettere mano al restauro delle due opere realizzate dal fabbro Paride Rosi all’inizio del ’900. Il deterioramento di quei manufatti in ferro battuto e ghisa è sotto gli occhi di tutti. Oltre ai basamenti mangiati dalla polvere e dal tempo, si nota anche il vuoto lasciato da due dei quattro globi di vetro che costituiscono la parte luminosa.

Non stanno meglio la scalinata e gli intonaci del porticato. La prima, ormai usata come bivacco dai turisti e dai tossici è tutta imbrattata, mentre i muri del portico sono scrostati e sporchi. Questa volta però arriva un segnale dalla proprietà. Poste Italiane, su segnalazione della direzione locale, annuncia che "è in programma un cantiere di miglioramento che prevede anche il restauro dell’atrio e dei lampioni, compresa la ripulitura dei marmi delle scale".

Tempi del cantiere? "Biennio 2023-2024". Un intervento che la città aspetta da tempo, visto il prestigio e la storia dello stabile. L’edificio venne inaugurato il 10 maggio 1916 dall’allora sindaco di Perugia, il conte Luciano Valentini. Considerati il carattere medievale della città e il prospiciente Palazzo di Giustizia del 1300, l’architetto Armanni e il collega De Fonseca progettano la struttura in uno stile quattrocentesco decorato con motivi riconducibili al liberty o floreale, che tanto successo ebbe agli inizi del ’900. Pregevoli anche i decori: avete mai alzato la testa per ammirare un affresco del Brugnoli, uno stucco del Frenguelli, i grifi e i fregi che sovrastano le arcate? Al palazzo delle Poste e del Telegrafo ci lavorarono gli artigiani e i professionisti più quotati dell’epoca, tra questi anche il maestro vetraio Ludovico Caselli Moretti, artefice delle vetrate policrome ora però andate distrutte. Un bell’esempio di edilizia cittadina al servizio della collettività che merita rispetto e affetto.

Silvia Angelici