Post al veleno. L’attacco del Pd al presidente Olimpieri

ORVIETO Il Pd contro il presidente del Consiglio comunale Stefano Olimpieri, accusato di aver usato parole pesanti verso il capo gabinetto della sindaca di Perugia, Andrea Ferroni, per un vecchio post pubblicato da quest’ultimo nel quale elogiava il maresciallo Tito. Olimpieri aveva commentato il post di Ferroni con la frase:"Oggi come ieri: vigliacchi e anti-italiani". Il segretario del Pd Maurizio Talanti:"Si resta sconcertati nel prendere atto di quanto accaduto. Dopo che insieme alla maggioranza aveva definito “codarda“ l’opposizione definire “vigliacco“ il capo di gabinetto della sindaca di Perugia non è solo una caduta di stile, ma un gesto di inaccettabile leggerezza istituzionale, ancor più grave se a compierlo è il presidente del Consiglio comunale di Orvieto. Non è la prima volta, purtroppo. Quale criterio ha guidato la scelta di affidare il massimo organo di garanzia dell’assemblea cittadina a chi, con invidiabile costanza, trasforma ogni ricorrenza istituzionale in un’occasione di imbarazzo per la città? Un rappresentante delle istituzioni dovrebbe esercitare il suo ruolo con misura e rispetto".