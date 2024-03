Possibilità di visite oculistiche gratuite

TERNI Visite mediche gratuite per prevenire il glaucoma. Possono essere effettuate oggi, senza necessità di prenotazione e quindi con accesso diretto, dalle 8.30 alle 13.30 all’Usl di via Bramante. L’iniziativa, fa sapere il Cesvol, rientra nell’ambito della “Settimana mondiale del glaucoma“ di Iapb Italia onlus e coinvolge la sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e le strutture della Usl2, in collaborazione con il Lions Club e il Leo Club di Terni, "allo scopo unico di preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva".

"La nostra sezione è sempre attenta alle esigenze della cittadinanza, siamo il punto di riferimento su tutta la provincia delle persone colpite da disabilità visiva da oltre 70 anni fornendo servizi a 360 gradi per i cittadini - spiega Daniele Maccaglia, presidente Uici Terni –. Ringraziamo la Iapb che ogni anno organizza e finanzia le nostre iniziative dedicate alla prevenzione. Siamo lieti di poter collaborare con la Usl Umbria 2 per questa iniziativa e siamo speranzosi in un rapporto sempre più proficuo per aiutare le persone e fare prevenzione".La sezione ternana di Uici mercoledì pomeriggio ha distribuito materiale informativo lungo le vie principali della città.