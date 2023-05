Porziuncola, cantiere aperto Iniziati lavori per 10 milioni Da riparare i danni del sisma

Dureranno 14 mesi, avranno un costo di oltre 10 milioni di euro e, in vista dell’Anno Santo 2025 e dell’VIII Centenario della morte di San Francesco alla Porziuncola, restituiranno al mondo intero un patrimonio inestimabile di spiritualità, storia, cultura e arte. Sono iniziati, da qualche giorno, i lavori di messa in sicurezza sismica, consolidamento strutturale e restauro conservativo della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, a seguito ai danni provocati dal sisma del 2016: riguarderanno l’abside, il transetto destro della Basilica e il campanile e rappresenta l’intervento più esteso dopo la ricostruzione seguita al terremoto del 1832.

Le indagini condotte, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale – Scienza delle costruzioni dell’Università degli Studi di Perugia, hanno evidenziato la necessità di intervenire non solo, come inizialmente previsto, nell’abside, sul transetto destro della Basilica e sul campanile, visibilmente lesionati e in parte inagibili, ma sull’intera struttura della Basilica. Il costo previsto è di 7.621.410 euro per la Basilica, ai quali vanno aggiunti 1.500.000 euro per il campanile e 1.053.000 euro per il consolidamento e messa in sicurezza dei dipinti murali delle cappelle laterali, dell’altare di San Pietro in vincoli e di parte della facciata laterale. I lavori saranno eseguiti grazie a un finanziamento pubblico istituito dal Commissario straordinario per la ricostruzione dei danni del sisma 2016. Nonostante l’intervento in corso – viene evidenziato dalla Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi dei Frati Minori di Umbria e Sardegna – la Basilica resterà accessibile ai visitatori, nei consueti orari pubblici e con la sola limitazione degli spazi via via interessati dai lavori. Maurizio Baglioni