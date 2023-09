"Porta a porta a Ponte San Giovanni: Perugia nel 2025"

I quartieri più popolosi del territorio comunale (Ponte San Giovanni, Castel del Piano e San Sisto) devono ancora fare, in parte, i conti con i cassonetti lungo le strade e il porta a porta non sembra affatto dietro l’angolo. Ieri il dirigente di Gesenu, Massimo Pera, ha spiegato che grazie a parte dei fondi Pinqua (il Piano nazionale per la qualità dell’abitare) a Ponte San Giovanni a fine 2024 (quindi 2025) arriverà un sistema misto, con un porta a porta per i condomini più piccoli, mentre per quelli più grandi ci saranno le ecoisole informatizzate: parliamo insomma di un’attesa di almeno 15 mesi. Comune e Gesenu hanno cercato di battere, senza successo, la strada del Pnrr per ottenere altri fondi così da estendere il sistema ad altri quartieri: "Su San Sisto e Castel del Piano – ha detto Pera – lavoreremo in futuro". Da quelle parti pare dunque di capire che i cassonetti non spariranno. A Perugia la percentuale di raccolta differenziata è del 71%, con l’obiettivo di salire al 75.