Porano investe 264 mila euro per ampliare il centro di raccolta dei rifiuti

PORANO – Un importante investimento per l’ampliamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti. E’ quello deliberato dalla Giunta di Porano per un valore di 264 mila euro. L’intervento era già stato presentato alla cittadinanza, ma la pandemia bloccò l’avvio delle procedure di assegnazione degli interventi. Nel 2021, ancora in piena pandemia, l’amministrazione comunale sollecitò Cosp Tecnoservice, gestore del centro di raccolta, a prevedere l’avvio degli interventi i cui costi avrebbero però comportato una variazione in conseguenza dell’aumento dei materiali. Tra i numerosi interventi previsti ci sono un impianto di videosorveglianza, una nuova pavimentazione bituminosa, una revisione strutturale e logistica della tettoia per la copertura dei Raee, rifiuti cioè di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione al problema idrogeologico legato al fosso in adiacenza all’impianto.