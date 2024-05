Porano: Arrestato trentenne rumeno per violazione misura cautelare

PORANO - I carabinieri della stazione di Porano hanno arrestato un trentenne di origine rumena in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare ed applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, non aveva rispettato le prescrizioni che gli aveva imposto il giudice limitatamente alla limitazione della libertà personale ed era stato quindi segnalato da parte degli stessi militari all’autorità giudiziaria che ne ha disposto la custodia in carcere. I militari di Porano, terminate le formalità di rito, lo hanno condotto nella casa di reclusione di Orvieto.