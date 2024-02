Popolazione e sostenibilità. Le idee di Palazzo Spada per “rilanciare“ la città

Il calo demografico, imponente e, finora, inarrestabile. Il rapporto tra industria e città. L’obiettivo della sostenibilità. Sono i nodi che l’amministrazione comunale intende affrontare con il Piano 2024-2030. Iniziativa illustrata ieri mattina in Bct dall’assessore allo Sviluppo economico, Sergio cardinali. "Terni è di nuovo ad una svolta, un cambio di paradigma, deve essere in grado di utilizzare al meglio le ingenti risorse economiche destinate alla transizione industriale, energetica, ambientale e anche sociale. Il cambiamento dovrà essere necessariamente legato a una programmazione attenta, di strumenti e risorse che spingano l’economia della città verso la sostenibilità. Uno dei capisaldi della nostra azione di governo è la volontà di ricostruire quel rapporto equilibrato tra industria, cittadini e ambiente. è molto preoccupante il dato del calo demografico: tra il 2011 e il 2021 Terni ha perduto quasi 12mila abitanti, in maggioranza giovani, creando una società sempre più anziana; oggi con 2,6 anziani ogni giovane è tra le peggiori province d’Italia, con una media nazionale di 2; questo squilibrio si ripercuote negativamente sui costi e sulle strutture sanitarie accrescendo sempre di più la fascia di povertà. Il Piano 2024-2030 – spiega Cardinali –, prevede una serie di interventi, alcuni dei quali già avviati nei mesi scorsi, che dovranno permettere al territorio di agganciare il parametro del 55% di riduzione degli inquinanti, ma con un impegno ancora più stringente nei confronti dei cittadini per una trasformazione industriale ed energetica verso la neutralità climatica. Tutto ciò dovrà necessariamente avvenire senza trascurare il valore delle attività economiche e industriali, che dovranno sempre di più assumere un carattere di sostenibilità; la volontà è tesa a ricostruire un rapporto di grande collaborazione con le aziende e le multinazionali.

"Un vero piano industriale, energetico, ambientale e sociale – precisa l’assessore – che manca a questa città ed al Paese dagli anni ‘80. Questo lo spirito che guida con equilibrio l’azione amministrativa verso l’auspicata sigla dell’Accordo di Programma con l’imprenditore Arvedi, così determinante. Grande attenzione sarà posta all’evoluzione green e di economia circolare dell’Hub chimico". Poi l’istruzione e la tecnologia. "Questi macro temi – conclude Cardinali – rappresentano la base per ricostruire un economia in grado di rilanciare tutti gli altri aspetti della città, economici, sociali e culturali fondanti una società migliore, più giusta e più equa, che crei i presupposti per una sorta di risorgimento della città".