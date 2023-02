Ponteggi al Cambio: indagini sulla materia e le tecniche del Perugino

Porte aperte e ponteggi nella sala udienze del Collegio del Cambio: ma che succede? Il ciclo di affreschi del Perugino è finito sotto la lente “indagatrice“ di un team di esperti. I capolavori di Pietro Vannucci sono diventati oggetto di indagini diagnostiche sulla materia e sulle tecniche esecutive, e chissà che alla fine dello studio spuntino curiosità inedite su quelle straordinarie pitture lodate perfino dal Vasari e ammirate ogni anno da migliaia di turisti. I professionisti al lavoro sulle impalcature stanno facendo alcune rilevazioni, che non riguardano dunque lo stato di salute degli affreschi, ma gli aspetti cromatici e il modo di dipingere dell’artista, annoverato tra i big del ’500.

"L’intervento – spiega Annalisa Boccali, segretario del Nobile Collegio del Cambio – è abbastanza appariscente. Siamo coinvolti in un progetto di diagnostica non invasiva per indagare gli affreschi. Se ne sta occupando un laboratorio di ricerca di Spoleto, coordinato dalla storica dell’arte Vittoria Garibaldi. Il progetto ha il partenariato di altri comuni, oltre che di quello di Perugia. Volevo rassicurare che l’opera del “divin pittore“ è integra; si tratta solo di studi particolari sul colore e le tecniche usate. L’insieme dei dati raccolti saranno poi oggetto di una pubblicazione che va ad approfondire vari aspetti degli affreschi. L’indagine è seguita passo passo da una troupe televisiva per realizzare poi un documentario".

Rimanendo in tema, il Comune è arrivato undicesimo al termine della prima eliminatoria del concorso nazionale Art Bonus. Il Municipio è in gara proprio con il monumento al Perugino, ubicato ai Giardini Carducci.

Silvia Angelici