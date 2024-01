Ponte Valleceppi-Pretola. Lavori in corso . La strada sarà chiusa

Da lunedì al 15 marzo sarà chiusa la strada Ponte Valleceppi-Pretola per la prosecuzione dei lavori finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico della Ripa di Pretola, finanziati per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Dal Comune informano che "in questo inizio di anno si è entrati in una nuova fase di lavori che prevede la realizzazione del muro paramassi e delle opere a rete lungo la strada Ponte Valleceppi–Pretola. La strada viene chiusa per motivi di sicurezza, ma i disagi saranno limitati".