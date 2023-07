Ponte sulla ’’Tuderte’’ Forti disagi per i lavori

CASTEL RITALDI – Disagi per i lavori al ponte lungo la Tuderte che unisce La Bruna e Castel Ritaldi, ma arrivano in aiuto i volontari della Protezione Civile del Comune di Spoleto. I lavori al ponte, eseguiti dalla Provincia di Perugia, sono iniziati lunedì, dovrebbero terminare alla fine dell’estate (10 settembre) e nei primi giorni gli automobilisti hanno dovuto affrontare diversi disagi dovuti ai percorsi alternativi che obbligano a percorrere strade secondarie. A dare una mano al comune di Castel Ritaldi è intervenuto il Comune di Spoleto. Da ieri mattina l’amministrazione, guidata dal sindaco Andrea Sisti, ha messo a disposizione quattro volontari della Protezione Civile, che hanno preso servizio nel Comune di Castel Ritaldi, precisamente all’altezza della frazione di Mercatello, a supporto delle attività di informazione ai cittadini relativamente alle strade da percorrere in direzione Spoleto durante le prossime settimane di chiusura del ponte. I volontari, che in questa prima fase saranno presenti per quattro giorni fino a sabato 22 luglio, sono organizzati in due turni in base agli orari considerati di maggior traffico. Il servizio è garantito la mattina dalle 7 alle 11 e, nel pomeriggio dalle 17 alle 20.