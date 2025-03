Ponte San Giovanni. Rifiuti, cambia la raccolta: mastelli e isole tecnologiche

Dopo annunci e lunghe attese, cambia il metodo di raccolta dei rifiuti a Ponte San Giovanni. La presentazione c’è stata ieri a Palazzo dei Priori con i vertici di Comune e Gesenu. Le innovazioni saranno molteplici e coinvolgeranno sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche. Per le famiglie che vivono in case sia singole o condomini (fino a 14 utenze), verrà consegnato un kit per il conferimento di plastica e metalli, carta e cartone, organico e secco residuo (mentre il vetro continuerà ad essere conferito presso le campane stradali verdi) che dovrà essere esposto dai cittadini secondo il calendario di raccolta. Ogni attrezzatura, dotata di codice Rfid (Radio Frequency Identification), verrà consegnata casa per casa, a partire da lunedì 24 marzo, da personale di Gesenu (con tesserino di riconscimento) che fornirà̀ informazioni e farà sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito.

Nello specifico la raccolta fino a 4 utenze avverrà in forma domiciliare tramite mastelli. Nei piccoli condomini da 5 a 14 nuclei in forma domiciliare e tramite l’utilizzo dei contenitori carrellati dotati di serrature. La vera novità riguarda i grandi condomini nei quali gli attuali contenitori di prossimità̀ stradale verranno sostituiti con Ecoisole informatizzate, riducendo in questo modo i contenitori su strada e migliorando il decoro urbano. Le ecoisole sono postazioni automatizzate di conferimento dei rifiuti, accessibili tramite tessera Rfid assegnata ai residenti.

Ogni isola è dotata di contenitori dedicati per carta e cartone, plastica e metalli, organico e secco residuo, con apertura controllata per garantire il corretto conferimento e monitorare la quantità di rifiuti prodotti da ogni utenza. Il vetro continuerà a essere raccolto tramite campane stradali. Novità assoluta riguarderà la fruibilità da parte di ciechi e ipovedenti. Tutti i contenitori verranno dotati di una stampa a rilievo del codice braille e dell’ideogramma indicante la tipologia dei rifiuti conferibili. A partire dal 31 marzo 2025, e fino al 12 luglio 2025, in piazza Alvaro Chiabolotti a Ponte San Giovanni verrà aperto un ecosportello dove verranno distribuite le tessere Rfid alle utenze dei “grandi condomini”, verranno consegnati mastelli e sacchi. La prima assemblea si svolgerà in presenza martedì 25 marzo alle 21.00 al Cva di Ponte San Giovanni, mentre la seconda assemblea avverrà online giovedì 3 aprile 2025 alle ore 18.30 e potrà essere seguita comodamente da casa (sia sulla pagina facebook di Gesenu, che dal sito www.gesenu.it), con la possibilità anche di intervenire in diretta con domande e curiosità. Il prossimo step riguarderà San Sisto e Castel del Piano,