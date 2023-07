Ponte San Giovanni onora l'imprenditore Luigi Persichini, un esempio di quotidianità

"Luigi Persichini è stato per tantissimo tempo un punto di riferimento per i cittadini di Ponte San Giovanni, nonché un esempio virtuoso di quella quotidianità che può sembrare semplice e scontata, ma che invece è in grado di fare la differenza. Insomma una persona in gamba e seria". Lo ha detto l’assessore Edi Cicchi durante la cerimonia di intitolazione della rotonda all’intersezione tra via Manzoni e via del PonteVecchio al noto imprenditore perugino, titolare di un distributore di carburante con annesso esercizio di gommista. All’incontro hanno partecipato il sindaco Andrea Romizi, le consigliere proponenti Roberta Ricci ed Elena Ranfa, e la figlia Gigliola Persichini. "Tra le figure preminenti di Ponte San Giovanni spicca con evidenza il Sor Gigino Persichini, persona di umanità straordinaria, un uomo di quotidianità che sa saputo lasciare a tutti quelli con cui ha interagito un bagaglio di ricchezze nell’animo. Credo che persone come lui - dice Romizi – siano i veri forti, perché hanno la capacità di raccogliere amicizie e consensi senza sgomitare". Come è stato ricordato da tante testimonianze successive alla sua morte, avvenuta il 27 marzo del 2009, "grazie a lui molte persone hanno superato momenti difficili. Da vero

cristiano e credente esemplare, ha saputo mettere in pratica i valori più autentici, aiutando la propria comunità di riferimento". La signora Gigliola Gigliola ha parlato di un "momento importante e di gesto meraviglioso da parte dell’Amministrazione comunale verso una persona timida e generosa che non ha mai voluto apparire".