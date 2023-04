Ponte San Giovanni, degrado "Sos buche in via Lazi A rischio mezzi e pedoni"

Ancora una segnalazione al nostro giornale sulla disastrosa situazione in cui versano alcune strade del Perugino. Questa volta arriva, anzi per la verità viene inoltrata nuovamente a distanza di qualche mese, da una zona centrale di Ponte San Giovanni, Via Margherita Lazi .

Tra i residenti della zona, che come dimostrano le foto inviate, è alquanto in degrado, anche Renzo Baldoni. I residenti della zona lamentano una sorta di mortificante abbandono, e chiedono interventi urgenti sul "manto stradale che versa in una condizione di grave pericolo" per chi in questa zona del Ponte abita o chi si trova comunque ad attraversarla a bordo di un’auto, una moto o anche semplicemente a piedi. "La serie fotografica che allego, dal 2018 ad oggi – segnala Baldoni –non necessita di altri chiarimenti...".

Oltre "all’indignazione" per lo stato della strada c’è l’auspicio ovviamente che chi di dovere provveda e pianifichi quanto prima un intervento risolutorio atto a garantire la sicurezza degli utenti del tratto stradale.