Ponte riemerge dagli scavi: un enigma Potrebbe essere di epoca medievale

Se quel ponte in pietra sepolto dal terreno e dal tempo è un reperto di natura archeologica lo diranno gli esperti: sono in corso una serie di riscontri per cercare di capire a che epoca risalga quanto riemerso dai lavori per la realizzazione della variante del Cassero. Il ponte, dissotterrato durante gli scavi in un’area tra il parcheggio Raniero Collesi e la zona Ansa del Tevere, è in pietra e mattoni e secondo una prima analisi potrebbe essere di epoca medievale, ma il condizionale è ancora d’obbligo.

"In queste ore gli uffici tecnici comunali ne stanno analizzando l’interesse culturale insieme con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria", dice l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti a margine del sopralluogo che si è svolto ieri mattina nell’area del cantiere, a ridosso delle mura urbiche cittadine. Insieme al direttore dei lavori e all’archeologo -al quale il Comune ha affidato l’incarico di monitorare il ponte e sorvegliare il luogo della scoperta per prevenire danneggiamenti a eventuali ulteriori ritrovamenti di interesse culturale- l’assessore ha verificato direttamente quanto è affiorato durante le opere di sbancamento per la realizzazione della futura sede stradale che bypasserà la strettoia del Cassero e cambierà la modalità del traffico alle porte della città.

Il manufatto in pietra e mattoni, che attraversa il fosso della reglia, a poca distanza dal fiume Tevere e dal percorso verde, era seppellito dagli strati di terreno accumulatisi negli anni ed era completamente nascosto dalle alberature e dalla vegetazione, che sono state rimosse nel corso dai primi lavori. E di questo ritrovamento chiede conto anche il consigliere di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani che in un’interrogazione vuole conoscere "la tempistica del proseguo dei lavori e se sarà necessario rideterminare il tracciato per consentire la valorizzazione del reperto archeologico".

Lignani chiede lumi infine sulla "quantificazione temporale di eventuali ritardi determinati dal ritrovamento e sulla necessità di calcolare nuovi costi per il completamento dell’opera". Il 9 marzo scorso i carabinieri forestali avevano proceduto al sequestro di una porzione di terreno adiacente al cantiere della variante del Cassero, ma per una vicenda legata a un privato cittadino che possiede un appezzamento non ricompreso nella zona oggetto di lavori.

Cristina Crisci